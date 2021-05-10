العراق يطلب رسميًا شراء حصة إكسون في حقل "غرب القرنة 1"

قال رئيس شركة نفط عراقية، تدير حقل غرب القرنة 1، أحد أكبر حقول النفط العراقية، اليوم الإثنين، إن العراق طلب رسميًا، شراء حصة شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل في الحقل.

كان العراق قال الشهر الماضي، إن إكسون تريد بيع حصتها البالغة 32.7 بالمئة في غرب القرنة 1، وإن وزارة النفط شرعت في مناقشات بشأن صفقة محتملة.

وأبلغ خالد حمزة، مدير شركة نفط البصرة رويترز، في مقابلة، أنّ قرارًا اتُخذ بالفعل، وأن خطابًا رسميًا أُرسل إلى إكسون موبيل، مضيفًا أن وزارتي النفط والمالية، ستعملان على إجراءات تدبير التمويل.

وقال، إن إكسون تريد بيع الحصة، مقابل 350 مليون دولار.

ينطوي البيع على تحوّلٍ في خطط إكسون، التي بدا في 2019. إنها بصدد المضي في مشروع تكلفته 53 مليار دولار، لزيادة إنتاج النفط العراقي.

وقال حمزة، إن شركة نفط البصرة، ستنسق عقب شراء الحصة مع الشركاء الآخرين العاملين في الحقل، بما يكفل سلاسة العمليات.

المساهمون الأجانب الآخرون في غرب القرنة 1، هم بترو تشاينا بحصة تبلغ 32.7 بالمئة وإيتوتشو اليابانية بحصة 19.6 بالمئة، وبرتامينا الإندونيسية التي تملك عشرة بالمئة.

وتملك شركة الاستكشافات النفطية، التي تديرها الحكومة العراقية، الخمسة بالمئة الباقية.

العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ويسهم النفط بما لا يقل عن 95 بالمئة من دخله.

كان انهيار الطلب وأسعار النفط جراء جائحة كوفيد-19، قد ألحق ضررًا شديدًا بالعراق العام الماضي.

لكن السوق تتعافى، وهو ما حدا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، إلى الاتفاق على زيادة الإنتاج قليلًا، من أول مايو/ أيار.

وقال حمزة، إن العراق صادق على ميزانيات الاستثمار للعام 2021، المقدمة من شركات النفط الأجنبية، لتطوير حقول البصرة في جنوب البلاد، والتي تديرها شركة البصرة، وتقدّر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار.

وتابع، أنه بغية زيادة الإيرادات، يعتزم العراق زيادة إنتاج الخام الخفيف 100 ألف برميل يوميًا، للوصول إلى 1.1 مليون برميل يوميًا.

وأضاف، أن صادرات النفط بلغت 2.85 مليون برميل يوميًا في المتوسط، منذ بداية مايو/ أيار، انخفاضًا من 2.9 مليون برميل يوميًا، في أبريل/ نيسان.