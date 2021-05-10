السيطرة على حريق بحقل برقان النفطي في الكويت (فيديو)‎

اندلع فجر اليوم الاثنين حريق محدود في حقل برقان الكبير جنوب مدينة الكويت، تسبب بإصابة عاملين من عمال شركة نفط الكويت إصابات طفيفة.

وقال الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر: إنه تم السيطرة على الحريق من قبل الفرق المعنية في الشركة من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى وفرقة إسناد من قوة الإطفاء العام.

وأوضح العامر أنه تم نقل العاملين المصابين إلى مستشفى الأحمدي وهما بحالة مستقرة، مؤكداً بذات الوقت عدم تأثر عمليات إنتاج النفط بالحريق.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.

وتداولت الحسابات الإخبارية مقطعاً مصوراً للحريق حيث ظهرت ألسنة النار المرتفعة من الموقع قبل أن jتم السيطرة عليها.

#فيديو / أندلاع حريق في حقل #برقان النفطي ورجال الاطفاء يكافحون النيران لأخمادها وإطفاء شركة النفط البوابه الشمالية #الكويت pic.twitter.com/JxWkUVRsze — شبكة البرلماني (@parliamentary0) May 10, 2021

ويعتبر حقل برقان الكبير الذي يضم حقول ”برقان والمقوع والأحمدي“ هو ثاني أكبر حقل نفط على مستوى العالم.