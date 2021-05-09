انفجار يهز ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري‎ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية وروسية، بوقوع انفجار على متن ناقلة نفط قرب ميناء بانياس السوري بالبحر الأبيض المتوسط، يوم الأحد، فيما أكدت وكالة الأنباء السورية، أن ما حدث هو مجرد حريق نجم عن ”عطل فني“.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، الأحد، إن انفجارا وقع في ناقلة نفط قرب ميناء بانياس السوري بالبحر المتوسط.

وأضافت الوكالة أن ”الانفجار استهدف ناقلة نفط كانت على شاطئ ميناء بانياس بمحافظة طرطوس السورية“، مشيرة إلى أن ”الناقلة كانت خالية من النفط واشتعلت فيها النيران أثناء إفراغها“.

#سوريا

اللحظات الأولى لأستهداف ناقلة نفط في ميناء بانياس السوري. pic.twitter.com/zEZfISDIyB — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8n6e3i7t) May 9, 2021

من جانبها، أكدت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية وقوع انفجار في الناقلة، مرجحة أن يكون السبب هو ”عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة، عقب تفريغها“.

ونقلت وكالة ”ستيب نيوز“ السورية، عن مصادر محلية، قولها إن دوي انفجار قوي، سمع قبالة سواحل بانياس السورية في البحر المتوسط.

كما نقلت الوكالة عن ناشطين، أن ”دخانا تصاعد من إحدى ناقلات النفط الراسية قبالة سواحل بانياس، دون التأكد من حجم الضرر فيها أو تبعيتها“.

حريق بسيط

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط المهندس محمد السوسي، أن ما حدث هو مجرد ”حريق بسيط، ناجم عن عطل فني“.

وقال السوسي إن ”عطلا فنيا حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس، أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة“.

وأضاف أنه ”تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور، دون وقوع أي أضرار“.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية معارضة، كشفت الجمعة الماضية، أن 4 سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني، تتجه نحو ميناء ”بانياس“ لنقل 3.5 مليون برميل من النفط الإيراني.

وفي الفترة القليلة الماضية، شهدت المنطقة هجمات متبادلة ضد السفن، بين إيران وإسرائيل، رغم عدم تبني الطرفين لهذه العمليات بشكل رسمي.

وفي آخر حادثة على استهداف السفن، أكدت طهران في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تعرض إحدى سفنها لهجوم قرب ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا، أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، وإصابة اثنين آخرين بجروح.