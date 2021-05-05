أسعار النفط تغلق بلا تغير رغم الهبوط الحاد في المخزونات الأمريكية

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، اليوم الأربعاء، بعد يومين من المكاسب على الرغم من هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما تعكف السوق على تقييم توقعات الطلب وسط زيادة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وفي وقت سابق خلال جلسة، اليوم، سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، أعلى مستوياتها، منذ منتصف مارس/ آذار، قبل أن تتراجع.

ويعتبر محللون مستوى 70 دولارًا للبرميل حاجزًا أمام السوق، منذ مارس/ آذار، مع عدم رغبة المستثمرين بدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بينما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 في أجزاء من العالم.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 8 سنتات لتسجل عند التسوية 68.96 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 6 سنتات عند 65.63 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 8 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، متجاوزة بفارق كبير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وارتفعت صادرات النفط الأمريكية إلى 4.1 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار 2020، وسجل إنتاج مصافي التكرير أعلى مستوى منذ ذلك الشهر أيضًا.

ويجري تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الإصابات بالفيروس ما زالت تتزايد في الهند، واليابان، وهما مستوردان رئيسان للخام.

ويلقى صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي شهرين دعمًا من حملات توزيع لقاحات كوفيد-19 .