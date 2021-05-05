اقتصاد

شل تبلغ تونس أنها ستغادر البلاد العام القادم
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 16:01 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 17:30 GMT

شل تبلغ تونس أنها ستغادر البلاد العام القادم

قالت مسؤولة بارزة في وزارة الطاقة التونسية اليوم الأربعاء، إن شركة رويال داتش شل أخطرت السلطات التونسية أنها ستغادر البلاد العام القادم. وأضافت رانيا مرزوقي أن

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المصدر: رويترز

قالت مسؤولة بارزة في وزارة الطاقة التونسية اليوم الأربعاء، إن شركة رويال داتش شل أخطرت السلطات التونسية أنها ستغادر البلاد العام القادم.

وأضافت رانيا مرزوقي أن القرار مرتبط بخطط شل للتركيز على الطاقة المتجددة.

وقالت إن رحيل شل سيعني أن امتياز ميسكار في ولاية قابس جنوب تونس ستجري إعادته إلى الحكومة، مضيفة أن شل طلبت إعادة مبكرة لامتياز آخر ينقضي أجله في 2035 .

وتؤكد تعليقات مرزوقي تقريرا لرويترز الشهر الماضي نقل عن مصادر في الصناعة قولها، إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها في تونس، وامتنعت شل عن التعقيب في ذلك الوقت.

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