شل تبلغ تونس أنها ستغادر البلاد العام القادم

قالت مسؤولة بارزة في وزارة الطاقة التونسية اليوم الأربعاء، إن شركة رويال داتش شل أخطرت السلطات التونسية أنها ستغادر البلاد العام القادم.

وأضافت رانيا مرزوقي أن القرار مرتبط بخطط شل للتركيز على الطاقة المتجددة.

وقالت إن رحيل شل سيعني أن امتياز ميسكار في ولاية قابس جنوب تونس ستجري إعادته إلى الحكومة، مضيفة أن شل طلبت إعادة مبكرة لامتياز آخر ينقضي أجله في 2035 .

وتؤكد تعليقات مرزوقي تقريرا لرويترز الشهر الماضي نقل عن مصادر في الصناعة قولها، إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها في تونس، وامتنعت شل عن التعقيب في ذلك الوقت.