أسعار النفط تقفز حوالي 2% وسط توقعات بتزايد حركة السفر‎

قفزت أسعار النفط حوالي 2% يوم الثلاثاء بعد أن خففت المزيد من الولايات الأمريكية الإغلاقات ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى اجتذاب المسافرين رغم أن قفزة مستمرة في الإصابات بكوفيد-19 في الهند قيًدت المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.32 دولار، أو 195 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.88 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20دولار، أو 1.86 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت قفزة بلغت 1.4 بالمئة في جلسة يوم الإثنين.

وقال محللون إن أسعار النفط تلقى دعما من زيادة محتملة في الطلب الأمريكي على الوقود مع قيام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتكت بتخفيف قيود الجائحة وإعتزام الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام الزائرين الأجانب الذي جرى تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19 .

ولمزيد من العلامات على تزايد الطلب الأمريكي على النفط، ينتظر المتعاملون أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أكبر اقتصاد في العالم والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.