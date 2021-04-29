اقتصاد

وزير النفط العراقي يكشف عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 11:19 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 12:45 GMT

وزير النفط العراقي يكشف عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، فيما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة، وجود رؤى

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المصدر: فريق التحرير

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، فيما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة، وجود رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال وزير النفط العراقي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السوري في بغداد إن ”ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة“.

وأضاف أن ”هناك اتفاقا وشيكا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق“.

من جانبه، أكد طعمة، خلال المؤتمر، أن ”هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا“.

 

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