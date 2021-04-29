وزير النفط العراقي يكشف عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، فيما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة، وجود رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال وزير النفط العراقي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السوري في بغداد إن ”ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة“.

وأضاف أن ”هناك اتفاقا وشيكا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق“.

من جانبه، أكد طعمة، خلال المؤتمر، أن ”هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا“.