أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم توقعات طلب إيجابية تطغى على مخاوف بشأن الهند‎

واصلت أسعار النفط المكاسب، اليوم الخميس، بعد ارتفاع 1% في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الهند واليابان والبرازيل.

وصعد خام برنت تسليم يونيو/ حزيران 22 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0405 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران 64.04 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتا أو 0.3 %.

وتمسكت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا.

وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو/ تموز، وهو ما يقل عن متوسط 2015-2019.

وقال محللون لدى ”سيتي“: ”تشير نظرة أكثر قربا إلى وضع مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق قد تكون أقرب إلى نقطة التوازن مما ربما تعتقد أوبك+“، مضيفين أن السوق استوعبت معظم مخزونات الخام المتراكمة، غير أنه لا يزال يتيعن العمل على صعيد مخزونات المنتجات المكررة.

كما يتوقع البنك أن ترفع حملات التطعيم في أمريكا الشمالية وأوروبا الطلب على النفط إلى قمة غير مسبوقة عند 101.5 مليون برميل يوميا هذا الصيف، لكنه حذر من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل ربما يؤثر على الطلب المحلي في حال فرضت من جديد إجراءات إغلاق أوسع نطاقا.

واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت بزيادة 659 ألف برميل.