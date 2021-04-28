رويترز: مستثمرون صينيون كبار يجرون محادثات لشراء حصة في "أرامكو"

أفادت مصادر عدة، اليوم الأربعاء، بأن مستثمرين صينيين كبارا يجرون محادثات لشراء حصة في ”أرامكو“ السعودية، بينما تستعد شركة النفط الوطنية لبيع جزء آخر إلى مستثمرين دوليين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات متلفزة، أمس الثلاثاء، إن السعودية تجري نقاشات لبيع واحد بالمئة من أرامكو إلى شركة طاقة عالمية رائدة، وإنها قد تبيع مزيدا من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام أو اثنين.

وستصل قيمة حصة قدرها واحد بالمئة إلى حوالي 19 مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة ”أرامكو“.

وتجري ”أرامكو“ محادثات مع ”سي.آي.سي“ ومع شركات نفط وطنية صينية، حسبما ذكره أحد المصادر والقريب من ”سي.آي.سي“. ولم يتسنَ التواصل مع أي من الشركات الصينية حتى الآن للحصول على تعليق.

وقال مصدر ثانٍ، يعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميا: إن ”أرامكو“ على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة، وإن ”سي.آي.سي“ هي المستثمر الأرجح.

وذكر ثالث، قريب من ”أرامكو“، أن ”للمملكة علاقات وطيدة مع الصين.. المساهم الرئيس سيبت ماذا يفعل بأسهمه.“

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وظلت في مارس آذار أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر السابع على التوالي.

وأفاد مصدر آخر بأنه ”قبل جائحة كورونا أجرت (أرامكو) جولة في أنحاء الصين بحثا عن مستثمرين، حيث تحدثت إلى جميع المستثمرين الحكوميين الرئيسين ممن لهم أموال في الخارج، لكن عددا قليلا فحسب أبدى اهتماما. وكانت (سي.آي.سي) وصندوق طريق الحرير الصيني من بين الكيانات التي خاطبتها“.

و“أرامكو“ أكبر شركة نفط في العالم، وقد أُدرجت في البورصة السعودية أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي، ثم باعت مزيدا من الأسهم إلى مستثمري الطرح لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحاته يوم الثلاثاء إنه ثمة نقاشات لبيع 1% من ”أرامكو“ إلى شركة طاقة عالمية رائدة، في صفقة وصفها بالمهمة، مضيفا أنها ستعزز مبيعات الشركة.

وذكر أن جزءا من أسهم ”أرامكو“ قد تُنقل ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة، وأن جزءا قد يدرج في البورصة السعودية.

وكان طرح ”أرامكو“ في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.