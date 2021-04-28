مصر.. مجمع للبتروكيماويات في "العين السخنة" بـ 7.5 مليار دولار

أعلنت مصر يوم الأربعاء، توقيع اتفاق بقيمة 7.5 مليار دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

ويهدف الاتفاق المبرم بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وشركة التنمية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى إنتاج منتجات بترولية ذات قيمة مضافة من أجل سد احتياجات مصر المحلية وإتاحة التصدير، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وحضر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقد إنشاء المجمع الذي يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون م2 ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي.

ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.