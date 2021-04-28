مصر تخطط لحفر 87 بئرا جديدة لإنتاج 130 ألف برميل زيت خام يوميا

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة تستهدف حفر 87 بئرا جديدة، بواسطة شركة الخالدة للبترول، بواقع 35 بئرا استكشافية و52 بئرا تنموية.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، أن ذلك سيسهم في تحقيق متوسط يومي للإنتاج يبلغ نحو 130 ألف برميل زيت خام ومتكثفات بالإضافة إلى 630 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأشار البيان إلى أن شركة الخالدة من المستهدف أن تضخ نحو 830 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالي 2021-2022 لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، والتي تستهدف الخطة حفر 87 بئرا جديدة.

وبينت أنها تخطط لضخ استثمارات تبلغ 252 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية يشمل حفر 24 بئرا تنموية و5 آبار استكشافية بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار لتحقيق معدل إنتاج سنوي نحو 9 ملايين برميل زيت خام.