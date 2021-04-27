النفط يصعد على الرغم من تمسك أوبك+ برفع الإنتاج

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بينما قالت أوبك+ إنها ملتزمة بخطط لزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف من أول مايو أيار، مما يشير إلى أنها لا تتوقع تأثيرًا مستمرًا على الطلب من أزمة فيروس كورونا في الهند.

وقالت مصادر إن المجموعة تخلت أيضًا عن خطط لعقد اجتماع وزاري موسع يوم الأربعاء.

وعبّر اجتماع للجنة الفنية لأوبك+، يوم الاثنين، عن بواعث قلق إزاء قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، لكنه أبقى على توقعاته للطلب على الخام بدون تغيير.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة قررت التمسك بالسياسات التي تم الاتفاق عليها بشكل عام في اجتماع أوبك+ في أول أبريل/ نيسان.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.17 بالمئة، لتسجل عند التسوية 66.42 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 1.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.94 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن تخفف أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط بشكل طفيف من أول مايو/ أيار بموجب خطة تم الاتفاق عليها قبل قفزة فيروس كورونا في الهند.

وقال نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في سوق النفط ”إيجابي والطلب على النفط يتعافى“، على الرغم من أن انتشارا سريعا للفيروس في الهند وأمريكا اللاتينية يبعث على القلق.

وساعدت تخفيضات قياسية في الإمدادات من أوبك+ العام الماضي في قيادة تعافٍ لأسعار الخام من مستويات تاريخية منخفضة. وما زالت معظم القيود سارية حتى بعد الخطة لزيادة الإنتاج بشكل طفيف من مايو أيار.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، التي يتوقع محللون أن تظهر زيادة في مخزونات الخام.

وسيصدر تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، بينما ستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي غدا الأربعاء.