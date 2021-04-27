اقتصاد

مصادر: "أوبك+" متمسكة بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 13:36 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 13:50 GMT

مصادر: "أوبك+" متمسكة بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو

قالت 4 مصادر في"أوبك+" لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن أوبك وحلفاءها سيتمسكون بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو/ أيار. وقالت المصادر، إن المجموعة

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المصدر: رويترز

قالت 4 مصادر في“أوبك+“ لـ“رويترز“، اليوم الثلاثاء، إن أوبك وحلفاءها سيتمسكون بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو/ أيار.

وقالت المصادر، إن المجموعة تخلت عن خطط لعقد اجتماع وزاري، غدًا الأربعاء، وذلك بعد اجتماع، اليوم، للوزراء الأعضاء في لجنة لمراقبة الأسواق.

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