تاريخ النشر:
27 أبريل 2021 13:36 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 13:50 GMT
مصادر: "أوبك+" متمسكة بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو
قالت 4 مصادر في"أوبك+" لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن أوبك وحلفاءها سيتمسكون بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو/ أيار. وقالت المصادر، إن المجموعة
قالت 4 مصادر في“أوبك+“ لـ“رويترز“، اليوم الثلاثاء، إن أوبك وحلفاءها سيتمسكون بخطط تخفيف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو/ أيار.
وقالت المصادر، إن المجموعة تخلت عن خطط لعقد اجتماع وزاري، غدًا الأربعاء، وذلك بعد اجتماع، اليوم، للوزراء الأعضاء في لجنة لمراقبة الأسواق.