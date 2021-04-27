النفط ينتعش.. و"تسونامي كورونا" في الهند يحد من المكاسب

انتعشت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 40 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7% أمس الاثنين.

وربح الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7% ليسجل 62.31 دولار للبرميل بعد نزوله 0.4% في الجلسة السابقة.

وتأتي مشاكل الهند في الوقت الذي تستعد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمناقشة سياسة الإنتاج.

وتعقد ”أوبك+“ وحلفاؤها بقيادة روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الثلاثاء، بدلا من الـ28 من أبريل/نيسان، كما كان مقررا في وقت سابق.

وقالت 3 مصادر من المنظمة إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أبقت على توقعات نمو الطلب على النفط هذا العام، لكن لديها مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وأماكن أخرى.

وقال أفتار ساندو، كبير مديري شؤون السلع الأساسية لدى ”فيليب فيوتشرز“ في سنغافورة: ”المتعاملون حذرون قبل الاجتماع الوزاري لأوبك+ هذا الأسبوع.. أقرت اللجنة الفنية لأوبك بمخاوف الطلب المحتملة بشأن تدمير الطلب الناجم عن تفاقم وضع الجائحة في الهند“.

وقال محللو ”آي.إن.جي إيكونوميكس“ في مذكرة: ”السؤال الكبير هو ما إذا كانت أوبك+ تشعر أن الوضع سيئ بما يكفي لتغيير خطتها لتخفيف قيود الإنتاج اعتبارا من الأول من مايو.. ما زلنا نتوقع ألا تعلن المجموعة عن أي تغييرات لخطتها عندما تجتمع“.



وفي السياق، تتوقع منظمة ”أوبك+“ انخفاض المخزونات النفطية التجارية إلى ما دون متوسط 2015-2019، خلال النصف الثاني من 2021‎، بحسب ما نقلت ”رويترز“ عن وثيقة.

وبحسب الوثيقة، فإن المنظمة تتوقع أن تقل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المتوسط بسبعين مليون برميل في 2021، مقارنة مع 20 مليون برميل دون المتوسط في التوقعات السابقة.