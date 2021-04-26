تشغيل حقل "ريفين" للغاز الطبيعي في مصر بإنتاج 600 مليون قدم مكعب يوميا

أعلنت شركة ”بي بي“ البريطانية، اليوم الإثنين، تشغيل حقل ”ريفين“ للغاز الطبيعي بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل المصري على ساحل البحر المتوسط.

وأشارت الشركة البريطانية في بيان، إلى أن المشروع البالغ تكلفته حوالي 9 مليارات دولار، يشمل 5 حقول للغاز تابعة لمنطقتي امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، وإنها نفذت المشروع بالتعاون مع شركائها ووزارة البترول خلال 3 مراحل.

وأضافت أن إنتاج حقل ”ريفين“ يأتي بعد بدء حقلي جيزة/ فيوم بالإنتاج في عام 2019، وكذلك حقلي تورس/ليبرا اللذين بدأ إنتاجهما في عام 2017، مشيرة إلى أنه يتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثا لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز.

ويبلغ إنتاج حقل ”ريفين“ حاليا حوالي 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويمتلك الحقل القدرة على إنتاج حوالي 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف برميل متكثفات يومياً عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”بي بي“، برنارد لوني، إن استكمال هذا المشروع متعدد المراحل، واستثمار مليارات الدولارات في زخم التحديات الراهنة، شهادة على متانة علاقة ”بي بي“ بوزارة البترول المصرية.

وفي ذات السياق، أشار كريم علاء، الرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا في شركة ”بي بي“ إلى أن ”استكمال المشروع ونجاحنا في بدء الإنتاج من ريفين بأمان، لم يكن ممكنا بدون الالتزام والتعاون الكامل لجميع فرق العمل للتغلب على التحديات التي واجهت المشروع في ظل الأوضاع العالمية الراهنة“.

وتمتلك ”بي بي“ 82.75% من حصة المقاول، بينما تمتلك ”ونترشال ديا“ الحصة الباقية البالغة 17.25%، حيث استثمرت أكثر من 35 مليار دولار في مصر منذ بداية عملها وحتى الآن، بحسب بيان الشركة.

وتنتج الشركة مع شركائها حوالي 60% من إجمالي الغاز المنتج في مصر من خلال الشركات المساهمة، أو الشراكات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، أو الشراكات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وغيرها.