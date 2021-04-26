"ديليك" تعتزم بيع حصة بحقل غاز إسرائيلي لـ"مبادلة" الإماراتية

أعلنت شركة ”ديليك دريلينج“ اليوم الاثنين، أنها وقعت اتفاقا غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط لمجموعة ”مبادلة“ للبترول بأبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار.

وقالت الشركة التي تحوز حصة قدرها 22% في الحقل الذي تديره شيفرون، ويعتبر أحد مصادر الطاقة الرئيسية لإسرائيل، إنها ”ستسعى إلى إتمام الصفقة بحلول نهاية مايو/أيار“.

وفي حالة إتمامها، ستكون الصفقة من أهم الصفقات التجارية منذ أن وقع البلدان اتفاقا للسلام العام الماضي، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما لأول مرة.