اقتصاد

قناة العالم: ناقلة نفط تابعة لإيران استهدفت بمقذوفين قبالة بانياس السورية‎
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 18:15 GMT

قناة العالم: ناقلة نفط تابعة لإيران استهدفت بمقذوفين قبالة بانياس السورية‎

ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أن ناقلة النفط التي استهدفت اليوم السبت قرب ميناء بانياس السوري، واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت قبل فترة وجيزة إلى الميناء

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المصدر: فريق التحرير

ذكرت قناة ”العالم“ الإيرانية، أن ناقلة النفط التي استهدفت اليوم السبت قرب ميناء بانياس السوري، واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت قبل فترة وجيزة إلى الميناء النفطي، وقد استهدفت بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها.

ونقلت القناة، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ”ناقلة النفط استهدفت قبالة سوريا بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفاً أضراراً جزئية، والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر“.

وكانت وزارة النفط السورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إخماد حريق في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس في محافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ناقلة نفط تعرضت لحريق في أحد خزاناتها بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

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