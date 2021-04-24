اقتصاد

في واقعة نادرة.. ناقلة نفط قبالة بانياس السورية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 15:31 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 16:40 GMT

في واقعة نادرة.. ناقلة نفط قبالة بانياس السورية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

تعرضت ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية السورية، اليوم السبت، لهجوم نادر تسبب في اندلاع حريق في أحد خزانات الناقلة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية

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المصدر: فريق التحرير

تعرضت ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية السورية، اليوم السبت، لهجوم نادر تسبب في اندلاع حريق في أحد خزانات الناقلة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق نشب في أحد خزانات ناقلة نفط، قبالة مصب النفط في بانياس.

وأوضحت وزارة النفط السورية أن الحريق نشب بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة، من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جانبه إن انفجاراً ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس الساحلية.

ولم يحدد المرصد ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة أو بسبب ”استهداف بحري لأحد خزانات النفط ضمن الناقلة“.

وأشار المرصد إلى وقوع اضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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