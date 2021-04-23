ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال تعافي الطلب.. وازدياد الإصابات بكورونا في الهند يكبح المكاسب‎

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا في الهند تكبح المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 8 سنتات أمس الخميس.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضًا 8 سنتات أمس الخميس.

وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى ديلي فيكس ومقرها سنغافورة: ”انتعشت أسعار النفط لليوم الثاني إذ دعمت بيانات إعانة البطالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع آفاق الطلب على الطاقة في أمريكا الشمالية“.

وأضافت: ”البيانات الكلية الأحدث من الولايات المتحدة والصين مشجعة، وتشير إلى تعافٍ اقتصادي قوي من أكبر اقتصادين في العالم، بينما من المتوقع أن تُبقي (أوبك+) خطط الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل للمساعدة في استقرار أسعار النفط“.

وقالت شركة التكرير الأمريكية فاليرو: إن ”الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93% و100% من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، فيما قال المدير التجاري للشركة جاري سيمونز: إن ”الشركة متفائلة جدا بشأن البنزين مستقبلا“.

لكن محللين قالوا، إن صعودا جديدا في الإصابات في الهند واليابان يشير إلى تعافٍ متفاوت للطلب في أجزاء مختلفة من العالم، وإن أسعار النفط قد تتعرض للمزيد من الضغط إذا تدهور الوضع في السوقين الرئيسيين.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو 2% بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكورونا مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.