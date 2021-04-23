مصر ترفع سعر البنزين 0.25 جنيه للتر‎

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، إنه تقرر رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 جنيه لشتى فئات الأوكتان.

وبحسب بيان صادر عنها، رفعت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وأضافت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2021 وهما أهم ”مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى“.

وذكرت أن توصيات اللجنة جاءت ”في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا“.