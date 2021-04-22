"أوبك": قانون مناوئ للمنظمة قد يهدد الأمريكيين والأصول الأمريكية في الخارج‎

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ محمد باركندو، إن الأمريكيين والأصول الأمريكية في الخارج قد تتعرض للخطر إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون مناوئ للمنظمة، يُعرف باسم ”‭NOPEC‬“.

وأضاف باركندو أنه ”من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره.“

وتابع: ”هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم“.

وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، مشروع قانون يسمح بمقاضاة ”أوبك“ بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.

ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس مشروع قانون يستهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أيا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاما.

وقال باركندو إن مشروع القانون قد يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء، وقد ”يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات“.