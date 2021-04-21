أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف من ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند

نزلت أسعار النفط لليوم الثاني، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو 29 سنتا، ما يعادل 0.4 %، إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، عقب هبوط 48 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران/يونيو 34 سنتا، ما يعادل 0.5 % إلى 62.33 دولار للبرميل، فيما انتهي أجل عقد أيار/مايو أمس منخفضا 1.5% إلى 62.44 دولار.

وقال نائب رئيس السلع في كوتاك سيكيورتيز، رافيندرا راو: ”الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا فإن تزايد الإصابات بالفيروس ومن ثم القيود للحد من الانتشار سيضعف توقعات الطلب“.

وتابع ”تظل الإمدادات جيدة في أسواق الخام العالمية، في حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشهر المقبلة. وإذا لم تتحسن صورة الطلب كثيرا، فقد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر“.

وأعلنت الهند اليوم عن زيادة قياسية للوفيات اليومية من كوفيد-19 لتبلغ 2023، وزيادة قياسية لحالات الإصابة أيضا، إذ تجاوزت 295 ألفا.

كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاسعة فيه لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.

وتضررت السوق أكثر من بيانات معهد البترول الأمريكي، التي أظهرت نمو مخزونات الخام ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 16 نيسان/أبريل، بحسب مصدرين في السوق، مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع في المخزونات.

وذكر المصدران أن المعهد أعلن نمو مخزونات الخام بواقع 426 ألف برميل، بينما توقع محللون في استطلاع تراجعها بواقع ثلاثة ملايين برميل.