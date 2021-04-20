أسعار النفط تهبط وسط مخاوف من تأثير قفزة بإصابات كورونا على الطلب في آسيا

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوى في شهر، بفعل مخاوف من أن الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، قد تفرض قيودا لاحتواء قفزة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتا، أو 0.72 %، لتسجل عند التسوية 66.57 دولار للبرميل، وأثناء الجلسة وصل برنت إلى أعلى مستوى منذ 18 من شهر مارس/آذار الماضي، عند 68.08 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.48 %، لتبلغ عند التسوية 62.44 دولار للبرميل.

وفي أجزاء أخرى في آسيا، تشهد الفلبين موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، بينما ستعلق هونغ كونغ الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين من تاريخ اليوم ولمدة أسبوعين.

وكانت أسعار النفط قفزت في التعاملات المبكرة، مدعومة بتعطل صادرات ليبية وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة، وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى؛ بسبب خلاف حول الميزانية، ومن المقرر أن يتم تحميل حوالي 180 ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة في شهر أبريل/نيسان الجاري.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، التي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، ومن الحكومة الأمريكية غدا الأربعاء.