تاريخ النشر:
20 أبريل 2021 10:15 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 10:45 GMT
وزارة النفط العراقية: "سينوبك" الصينية تفوز بعقد لتطوير حقل المنصورية للغاز
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "سينوبك" الصينية فازت بصفقة لتطوير حقل المنصورية العراقي للغاز قرب الحدود الإيرانية. والعام الماضي، ألغى
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن شركة ”سينوبك“ الصينية فازت بصفقة لتطوير حقل المنصورية العراقي للغاز قرب الحدود الإيرانية.
والعام الماضي، ألغى العراق عقدا وقعه مع مجموعة تقودها شركة البترول التركية (تباو) لتطوير حقل المنصورية وقرر دعوة شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره.