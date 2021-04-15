أسعار النفط ترتفع مع تحسن توقعات الطلب

ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى جديد لأربعة أسابيع، اليوم الخميس، بفضل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، وتوقعات لزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك، بينما تتعافى الدول من جائحة كوفيد-19.

وبعد صعودها نحو خمسة بالمئة أمس الأربعاء، زادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة اليوم، ليتحدد سعر التسوية عند 66.94 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة ليغلق على 63.46 دولار.

وتلك أعلى أسعار إقفال لخامي القياس منذ 17 مارس آذار وذلك لليوم الثاني على التوالي، مواصليْن مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير شباط.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ربتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: ”بدأ النفط يتكامل مع صعود الأسهم ويتلقى مزيدا من الدعم من تراجع الدولار“.

وانتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مارس آذار مع تلقي الأمريكيين مزيدا من شيكات الإغاثة من الجائحة، بينما يسمح التطعيم ضد كوفيد-19 بعودة أوسع نطاقا للقطاعات الاقتصادية.