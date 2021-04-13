ستيف فيمستر مديرا عاما لشركة "تنمية نفط عُمان"

أعلنت شركة ”تنمية نفط عمان“ في تغريدة على حسابها في ”تويتر“ عن تعيين ستيف فيمستر مديرا عاما للشركة خلفا لراؤول ريستوشي.

وكان فيمستر يشغل منصب نائب رئيس أنشطة المنبع في شركة ”شل“ بالمملكة المتحدة.

تعلن شركة #تنمية_نفط_عمان عن تعيين ستيف فيمستر -الذي يتولى حاليا منصب نائب الرئيس لأنشطة الشق العلوي في شركة شل في المملكة المتحدة- مديرا عاما للشركة خلفا لراؤول ريستوشي الذي سيتقاعد بعد أن قضى أكثر من عشر سنوات في قيادة دفة الشركة، وذلك اعتبارا من يوليو ٢٠٢١. pic.twitter.com/D4dbHIxizl

— PDO | شركة تنمية نفط عمان (@PDO_OM) April 13, 2021