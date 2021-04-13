اقتصاد

ستيف فيمستر مديرا عاما لشركة "تنمية نفط عُمان"
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 10:33 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 11:25 GMT

ستيف فيمستر مديرا عاما لشركة "تنمية نفط عُمان"

أعلنت شركة "تنمية نفط عمان" في تغريدة على حسابها في "تويتر" عن تعيين ستيف فيمستر مديرا عاما للشركة خلفا لراؤول ريستوشي. وكان فيمستر يشغل منصب نائب رئيس أنشطة

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المصدر: رويترز

أعلنت شركة ”تنمية نفط عمان“ في تغريدة على حسابها في ”تويتر“ عن تعيين ستيف فيمستر مديرا عاما للشركة خلفا لراؤول ريستوشي.

وكان فيمستر يشغل منصب نائب رئيس أنشطة المنبع في شركة ”شل“ بالمملكة المتحدة.

 

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