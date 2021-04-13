النفط يرتفع مدعوما ببيانات صينية قوية بشأن نمو الواردات

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بدعم من بيانات صينية أظهرت زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك إلى جانب مزاعم حوثية بتنفيذ هجمات على مواقع نفطية سعودية.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5%، إلى 59.98 دولار للبرميل.

وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.

كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في آذار/ مارس من أساس مقارنة متدنٍ للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.

وقال ستيفن إنز، كبير محللي الأسواق العالمية لدى أكسي: ”تشير البيانات إلى تعافٍ محلي قد يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للطلب على البنزين، وارتفعت أسعار النفط نفسها بعد الإصدار“.

ومما دعم الأسعار أيضا، توقع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في حين من المرجح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز أمس الاثنين.