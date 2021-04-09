أرامكو توقع صفقة خطوط أنابيب بقيمة 12.4 مليار دولار‎

قال بيان إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أبرمت، الجمعة، صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار بخصوص أصول لخطوط أنابيبها مع كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز.

وهذه أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ إدراجها أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم.

وقالت أرامكو في بيان منفصل ”ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا.“

كانت مصادر أبلغت رويترز من قبل أن أرامكو تعمل على ترتيب حزمة تمويل لمشتري أصولها من أجل مساعدتهم في إتمام الصفقات.

وفي الشهر الماضي، قالت أرامكو إنها تراهن على انتعاش تقوده آسيا في الطلب على الطاقة هذا العام بعد أن أعلنت عن تراجع حاد في صافي ربح 2020 وقلصت خطط الإنفاق.