ولي العهد السعودي يعلن افتتاح محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن الأمير محمد بن سلمان قوله: ”هذه المناسبة تعبر عن عزمنا على أن نكون روادا في جميع قطاعات الطاقة، وسعينا لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها، حيث نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة“.

وأكد بأنه في القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وقال بن سلمان: ”نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من (3600) ميجا وات، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من (600) ألف وحدة سكنية“.

أقل تكلفة

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن بعض هذه المشروعات حقق أرقامًا قياسية جديدة ”تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة (1.04) سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة، وستتبع هذه المشروعات مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، في أنحاء العالم، سنعلن عنها في حينها“.

وتستهدف تلك المشاريع بحسب ولي العهد، أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي ( 50% ) بحلول عام 2030م، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميا، تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى.