ناقلة نفط تسلم شحنة وقود بميناء بانياس السوري‎

قالت وزارة النفط السورية اليوم الأربعاء إن ناقلة محملة بمليون برميل من الخام ترسو في ميناء بانياس على البحر المتوسط، وذلك بعد عشرة أيام من قول السلطات إنها تقنن توزيع المنتجات البترولية بسبب تعطيلات في قناة السويس، ومن المقرر تكرير النفط الخام في بانياس.

وانهار إنتاج النفط السوري خلال الحرب الدائرة هناك، ورغم تزويد شحنات من حليفتها إيران، واجهت الحكومة نقصا متكررا في الإمدادات بالمناطق التي تسيطر عليها.

وفي أواخر مارس /آذار، قالت الحكومة السورية إن شحنات الوقود تواجه تأخيرات بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس لعدة أيام، مما أوقف حركة السفن بالمجرى الملاحي للقناة.