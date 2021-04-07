أول استثمار مباشر لـ"الصندوق السيادى النرويجي" بمشروع للطاقة المتجددة

قال صندوق الثروة السيادي بالنرويج، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، اليوم الأربعاء، إنه قام بأول استثمار مباشر في مشروع للطاقة المتجددة، وهي فئة أصول جديدة للصندوق.

وأوضح الصندوق، أنه اشترى حصة 50% في مزرعة بورشله للرياح 1 و 2 قبالة سواحل هولندا، مقابل 1.375 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من أورستد الدنماركية.

والمزرعة هي ثاني أكبر مزرعة رياح عاملة في البحر في العالم.

ومثل هذا الاستثمار المباشر، أمر جديد بالنسبة للصندوق الذي لم يكن مسموحًا له حتى العام الماضي، إلا بالاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات.