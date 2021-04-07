أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات اقتصادية أقوى وتراجع مخزون الخام الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفضل احتمال نمو اقتصادي عالمي أقوى في ظل زيادة في التطعيمات وتقرير يفيد بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

لكن التفاؤل حيال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة وزيادة منتظرة في الإمدادات من منتجين كبار كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0657 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو/أيار 14 سنتا ما يوازي 0.2% إلى 59.47 دولار.

وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم ”التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات في سوق النفط الخام“.

ودعمت الأسعار بيانات يوم الثلاثاء، التي أظهرت أن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زادت لأعلى مستوى في عامين في فبراير/شباط وزادت عمليات التوظيف.

جاء ذلك عقب بيانات سابقة أظهرت تحسنا في قطاع الخدمات في كلّ من الصين والولايات المتحدة.

كما تعززت الأسعار بفعل التفاؤل حيال توسع أكبر في حملات التطعيم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم موعد إتاحة التطعيمات لجميع البالغين في الولايات المتحدة إلى الـ19 من أبريل/نيسان.

وذكرت ثلاثة مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي قبل صدور بيانات حكومية اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل/نيسان.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.04 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 160 ألف برميل يوميا.