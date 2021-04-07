تقرير: العراق يزود لبنان بـ 500 ألف طن من وقود محطات الكهرباء

أفادت تقارير صحفية في بغداد، الأربعاء، بأن العراق وافق على تزويد لبنان بنحو 500 ألف طن من غازأويل (زيت الغاز) ضمن اتفاق ”النفط مقابل العلاج“ الذي تم توقيعه الثلاثاء.

وأشار موقع ”الاقتصاد نيوز“ العراقي إلى أن الاتفاق يتضمن فتح حساب للحكومة العراقية في البنك المركزي اللبناني وبالليرة اللبنانية، توضع فيه الأموال عن بيع 500 ألف طن من غازأويل، لافتا إلى أن العراق لن يقدم النفط إلى لبنان لأنه لا يمتلك أي مصاف.

وأوضح أن قدرة العراق الإنتاجية لمادة غازأويل تبلغ حوالي 106 آلاف برميل يوميا، بينما يحتاج لبنان إلى مليون طن من الغازأويل سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.

وبين الموقع نقلا عن مصادر عراقية ولبنانية أن البرنامج الصحي لمعالجة المرضى العراقيين في الخارج، سيستفيد منه عدد من المواطنين الذين سيعالجون في المستشفيات اللبنانية، بالإضافة إلى جلب كوادر صحية لبنانية للعمل داخل العراق، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا الحصول على منتجات زراعية، وأن الأيام المقبلة ستشهد زيارة أحد المسؤولين اللبنانين إلى العراق، من أجل توقيع تفاصيل الاتفاق بشكل كامل.

ووقع الاتفاق أمس وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي ونظيره اللبناني حمد حسن، ويشمل التعاون في المجالات الصحية والطبية، وتقديم الكوادر اللبنانية الخدمات الصحية والعلاجية والتدريبية للعراق ومؤسساته الصحية.

ويعاني لبنان من انقطاع دائم في إمدادات الكهرباء بسبب نقص الوقود والأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف به.