مؤشرات التعافي في أمريكا والصين ترفع أسعار النفط

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.26% إلى 62.93 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.2% أمس الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو ما يعادل 1.38% إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6% أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات أمس الاثنين، الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس/ آذار.

وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة، فاق التوقعات بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

وتدعمت المعنويات الإيجابية، إذ كشف مسح يجريه القطاع الخاص اليوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مارس/ آذار، إذ عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.

إضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل/ نيسان، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية.

وستسمح نيوزيلندا للأستراليين بزيارات دون حجر صحي اعتبارا من التاسع من أبريل، مكونة ”فقاعة سفر“ للدول المجاورة.

وساهمت تلك العوامل، إلى جانب الطلب، في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء المجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو/ أيار، و 350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو/ حزيران، و 400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو/ تموز.

كما من المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى تلك الأشهر الثلاثة. وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، عضو (أوبك) المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات.