تقرير: انخفاض صادرات إيران من الغاز المسال إلى أقل من النصف

أظهرت الإحصاءات الرسمية للجمارك الإيرانية عن انخفاض حجم وإيرادات صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد بأقل من النصف خلال العام الإيراني الماضي الذي إنتهى في 21 مارس/آذار الماضي.

ويغد الغاز المسال (ال بي جي)، البيوتان والبروبان، أحد أهم الصادرات الإيرانية، وفي عام 2019 كان له نصيب 16٪ من إجمالي عائدات الصادرات غير النفطية، لكن هذا الرقم انخفض بأكثر من 61٪ العام الإيراني الماضي.

ووفق التقرير الذي أورده موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، مساء الأحد، ”بلغت صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال ما قيمته 2.651 مليار دولار العام الماضي، فيما كان حجم الصادرات لعام 2019، 6.6 مليار دولار“.

وأضاف التقرير ”بلغ حجم صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي أكثر بقليل من 12 مليون طن، بينما في عام 2019 كان هذا الرقم حوالي 25.7 مليون طن“، مشيراً إلى أن ”أهم الصين والدول الآسيوية تعد من أهم الدول التي تشتري الغاز الإيراني المسال“.

وعادة ما يتم إنتاج البيوتان والبروبان من حقول النفط إلى جانب النفط، وارتفع إنتاج إيران من النفط من 3.8 مليون برميل في فترة ما قبل العقوبات الأمريكية التي تم فرضها بعد الإنسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018، فيما بلغ الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون برميل.

وأغلقت إيران العديد من حقولها النفطية، ونتيجة لذلك انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد، ولا تخضع صادرات الغاز الطبيعي الإيراني المسال للعقوبات.