السودان.. ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في الخرطوم

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في السودان على نحو كبير اليوم الجمعة عقب إصلاحات على صعيد دعم الوقود، وهي جزء من سلسلة إجراءات اقتصادية ساعدت في وضع البلاد على مسار إعفاء مستدام من الديون.

وقال شاهد من رويترز إن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 23 بالمئة فيما زادت أسعار الديزل أكثر من ثمانية بالمئة في محطات الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين في عدة محطات وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 150 جنيها سودانيا (0.4 دولار) من 122 جنيها للتر، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيها من 115 جنيها.

وتلغي الحكومة الانتقالية في السودان تدريجيا معظم دعم الوقود في ظل نقص واسع النطاق.

وفي الخرطوم، يصطف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على الديزل، بيد أن عدد المنتظرين لشراء البنزين قل في الأيام الأخيرة. وفي العديد من المناطق خارج الخرطوم ما زال النقص حادا.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية منذ ما قبل الإطاحة بعمر البشير في 2019، مما أدى إلى نقص إمدادات سلع أساسية مثل الوقود والخبز والأدوية.

وفي فبراير شباط، خفض البنك المركزي قيمة العملة، في تحرك يستهدف الإفراج عن مساعدة أجنبية وفتح الطريق أمام إعفاء من ديون بمليارات الدولارات.