شركة: 13 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال تنتظر عبور قناة السويس بعد مرور 5‎

قالت شركة كبلر لتتبع السفن في مذكرة، اليوم الأربعاء، إن 13 سفينة تنقل الغاز الطبيعي المسال تنتظر العبور من قناة السويس حاليًا وذلك انخفاضًا من 16، يوم الإثنين.

وأعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن الملاحة في الممر المائي عادت لمعدلاتها الطبيعية إذ مرت 81 سفينة، اليوم، في الاتجاهين.

وكان تعطل الحركة في القناة 6 أيام قد أحدث اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة ”إيفر جيفن“ التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وذكرت شركة كبلر لتتبع السفن في المذكرة أن 5 سفن تنقل الغاز الطبيعي المسال عبرت من الممر الملاحي، أمس الثلاثاء، في وقت متزامن، مشيرة إلى أن 4 منها كانت محملة، و 3 منها متجهة إلى أوروبا.

وقالت شركة الاستشارات ”وود ماكينزي“ إن العدد يتسق مع التدفق الطبيعي للسفن المحملة بالغاز المسال يوميًا عبر قناة السويس.

وقال مدير البحوث في ”وود ماكينزي روبرت سيمز“ في مذكرة إن عددًا محدودًا نسبيًا من شحنات الغاز المسال كانت في محيط قريب من قناة السويس وقت جنوح ”إيفر جيفن“، لكن المزيد منها حجزت مواعيد للعبور بعد ذلك مما تسبب في اختناقات.