أمريكا تمنح العراق إعفاء مدته 120 يومًا للسداد مقابل كهرباء من إيران

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء مدته 120 يوما كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران، على أن يقلص من اعتماده على إمدادات الطاقة القادمة من طهران خلال تلك الفترة.

يأتي التجديد رغم العقوبات الأمريكية المفروضة في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، بين إيران والقوى العالمية، والذي شرعت إيران في عدم الالتزام ببنوده.

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءات منتظمة للعراق منذ إعادة فرض العقوبات، لكن حجمها تقلص العام الماضي لحمله على الحد من استخدام الطاقة الإيرانية.

وإعفاء اليوم البالغ 120 يوما هو الأول تحت رئاسة جو بايدن، الذي يسعى لإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث: إن ”الإعفاء يكفل للعراق تلبية احتياجاته من الطاقة في المدى القصير، مع أخذ خطوات للحد من اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية.“