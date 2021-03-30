متعاملون يتوقعون تكلفة تمويل مرتفعة لتسليمات مربان ببورصة إنتركونتيننتال

قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الثلاثاء، إن شرطا لهامش التسليم تشترطه دار المقاصة آي.سي.إي كلير أوروبا لعقد خام مربان الآجل الذي أُطلق حديثا، يرفع التكلفة للمشترين الذين يتسلمون النفط ببورصة إنتركونتيننتال.

ويتعين على المشترين أن يسددوا للبورصة قيمة العقد كاملة لأي شحنة قبل ثلاثة أيام من فتح نافذة التسليم المتفق عليها مسبقا، كما تشترط البورصة السداد نقدا، أو وجود ضمان مثل سندات حكومية أو ذهب، وفقا لموقعها الإلكتروني، على عكس بورصة دبي للسلع حيث يمكن للمتعاملين استخدام خطابات ضمان.

ويضاف المبلغ لحساب البائع نقدا بعد 30 يوما من فاتورة التحميل، أو حين تحميل الشحنة.

وقال متعاملون: إن تكلفة تمويل المعاملات النقدية تضيف بين 20 و30 سنتًا للبرميل للمشترين، حسب سعر تمويلهم وتواريخ التحميل، في مقابل سنتات قليلة للبرميل في حالة خطابات الضمان.

وأضافوا أن نوعية الضمانات التي تقبل بها بورصة إنتركونتيننتال للعقود الآجلة لا تحتفظ بها شركات التجارة عادة.

وقال متعامل من مصفاة بشمال آسيا: ”التسليم الحاضر ليس أفضل حل للجميع، إلا أن يكون رخيصا بالقدر الكافي“.

ويحدد عقد مربان سعر الخام الرئيسي لأبوظبي والذي يشكل أكثر من نصف إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وسيكون التسليم لعملاء العقد بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) في إمارة الفجيرة.

ويجري تداول العقد على بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة للنفط، المدعومة من بورصة إنتركونتيننتال وأدنوك وشركاء منهم شركات نفط كبرى.

وقال متحدث باسم بورصة إنتركونتيننتال: إن تسوية العقود الآجلة لمربان لدى آسي.سي.إي كلير أوروبا، يتيح وسيلة فعالة للغاية لسوق الطاقة لتداول خام مربان.