السعودية تدعم تمديد تخفيضات نفط أوبك+ في مايو ويونيو

قال مصدر مطلع الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها منظمة أوبك وحلفاؤها لتشمل مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وإنها مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز أسعار النفط وسط موجة جديدة من الإغلاقات الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر قائلا ”هم لا يرون أن الطلب قوي بدرجة كافية حتى الآن ويريدون منع الأسعار من الهبوط“.

وتشمل التخفيضات أوبك بقيادة السعودية وكذلك منتجين من خارج أوبك بقيادة روسيا. وتتجاوز التخفيضات الإجمالية ما يزيد قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا، فضلا عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يوميا من قبل السعودية.

وفي العام الماضي، لامست التخفيضات رقما قياسيا بلغ 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي.

وفاجأ تحالف أوبك+ السوق في مارس آذار بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغير يذكر. وجرى السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة طفيفة.

وقال مصدر مطلع على توجه روسيا يوم الاثنين إن موسكو ستدعم تمديد التخفيضات مجددا مع سعيها للحصول على زيادة محدودة نسبيا لإنتاجها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 65 دولارا للبرميل، وذلك بعدما بلغت هذا الشهر أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة عند 71 دولارا للبرميل.

وثمة سبب آخر للحذر يتمثل في زيادة صادرات النفط الإيرانية التي أثرت أيضا على الأسعار. وتمكنت إيران من زيادة الشحنات في الأشهر الأخيرة برغم العقوبات الأمريكية.