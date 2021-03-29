دبي تعتزم تأسيس منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة 1.1 مليار دولار

قالت دبي القابضة، أداة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستثمارية، اليوم الاثنين، إنها دخلت في شراكة مع خمس شركات لتأسيس منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأضافت المجموعة في بيان، أن ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضا ”دوبال“ القابضة و“هيتاشي زوسن إنوفا“، ومقرها سويسرا، و“إيتوشو“ اليابانية ومجموعة ”بيسيكس“ البلجيكية ومجموعة ”تك جروب“ المحلية للتشييد.

وذكرت أنه ”سيتولى ائتلاف الشركات بناء وتشغيل المنشأة مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما“.

وقالت دبي القابضة إن ”المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، سيمتلك القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا“.

وأضافت ”سيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاواط من الطاقة النظيفة“.

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقيمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى من بينها بنك ”ستاندرد تشارترد“ ومجموعة ”سوميتومو ميتسوي“ المصرفية.