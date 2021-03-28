حريق ضخم في مصفاة بالونجان النفطية بإندونيسيا (فيديو)

أفادت مواقع محلية في أندونيسيا مساء الأحد، بوقوع انفجار ضخم في مصفاة نفط ”بالونجان“ بمنطقة اندرمايو، ما تسبب باندلاع حريق هائل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو للحريق الهائل.

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية أية تفاصيل بشأن الانفجار وأسبابه، كما لم تصدر السلطات حتى الآن بيانا بشأن الحادث الذي ما زالت أجهزة الإطفاء تكافح للسيطرة عليه.

https://www.facebook.com/watch/?v=350510563020620

وتظهر المقاطع المتداولة مجموعة من الناس الذين كانوا بمحيط المصفاة النفطية، وقد بدا عليهم الهرع من هول الحريق، والذي أحدث عدة انفجارات ضخمة هزت المنطقة بشكل عنيف.

ونقلت وكالة رويترز عن موقع ديتيك دوت كوم الإخباري قوله، إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.