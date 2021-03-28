وزير النفط العراقي: نحضر لصفقة عملاقة مع "توتال" الفرنسية بقيمة 7 مليارات دولار

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده تبحث حاليا اتفاقية ”عملاقة“ مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال Total SE؛ لبناء منشآت بنية تحتية كبيرة، وتطوير حقول النفط وإنتاج الغاز، بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات دولار، متوقعا الانتهاء من العقد قبل شهر يوليو المقبل.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن عبدالجبار قوله، إن ”الاتفاقية مع توتال تركز على الصناعة منخفضة الكربون ومعالجة جميع الغازات المشتعلة، حيث من المقرر أن تنتج 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى“.

وأكد الوزير، أن فريقا متخصصا من وزارة النفط يتولى هذه المناقشات مع شركة ”توتال“.

وكان العراق قد وقع، في يناير، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال ”باتريك بويان“، بشأن معالجة الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أيضا أن يوقع العراق هذا العام، اتفاقا لبناء خط أنابيب لتصدير النفط من محافظة البصرة الجنوبية إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

وقال عبدالجبار، إن ”اتفاق إطار قد يتم توقيعه قبل منتصف أبريل نيسان“.

وأضاف الوزير، أن ”العراق سيخفض وارداته من البنزين وزيت الغاز بنسبة 50٪ في عام 2021، وبنسبة 90٪ في عام 2022. وأنه سيحتاج إلى كمية محدودة للغاية من واردات الغاز لدعم توليد الطاقة“.

ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز 1.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، وسيصل إلى 4 مليارات قدم مكعب قياسي في اليوم في عام 2025.

وقال عبدالجبار، إن ”العراق يشتري الآن الغاز من إيران ويحاول تنويع الواردات من قطر وكازاخستان، ومنتجين آخرين“.