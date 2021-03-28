"سبارك" السعودية توافق على 35 طلب استثمار جديدا

وافقت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تسعى لأن تصبح من أكبر مراكز خدمات الطاقة في العالم، على 35 طلب استثمار لشركات رائدة في مجال الطاقة والخدمات المساندة لها على المستويين المحلي والعالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة ”سبارك“ محمد القحطاني إنه تم أيضا إبرام عقود جديدة مع 23 شركة أخرى وإنه تم إنجاز نحو 80% من أعمال البنية التحتية وتمهيد الأراضي وإنشاء الطرق وتوصيل الخدمات وبناء المكاتب الإدارية ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي من المزمع الانتهاء منه العام الجاري.

وأبلغ القحطاني صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بالتزامن مع الانتهاء من مشروع ربط المدينة في محطة شدقم الرئيسة على بعد 64 كيلومترا، الذي يتيح لـ“سبارك“ تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية من قبل المستثمرين.

وأشار إلى أن حجم استثمارات المرحلة الأولى للمشروع الواقع على الساحل الشرقي للمملكة والذي سيشكل بوابة عالمية لقطاع الطاقة الإقليمي، بلغ نحو ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) بما يجعله الركيزة الأساسية لبناء مستقبل متكامل للقطاع.

وأضاف القحطاني ”على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية، التي طرأت على العالم نتيجة جائحة كورونا المستجد، إلا أن (سبارك) استطاعت تحقيق مزيد من الإنجازات والتقدم في عمليات البناء بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة لشهر تموز من هذا العام“.