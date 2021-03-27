"النفط الليبية" تعلن السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة

أعلنت مؤسسة النفط الليبية في منشور على فيسبوك في الساعات الأولى من اليوم الأحد، السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة.

وقالت المؤسسة، إن البقعة النفطية قرب حقل الظهرة تحت السيطرة.

وأضافت المؤسسة إن الفرق الفنية تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.