بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس.. وزارة النفط السورية تقرر ترشيد استهلاك الوقود

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، يوم السبت، أنها قررت ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية؛ إثر جنوح سفينة في قناة السويس تسببت بتعطل حركة الملاحة.

وقالت الوزارة في بيان: إنه ”لا تزال حركة الملاحة في قناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها للممر المائي الأهم في العالم، الأمر الذي انعكس على توريدات النفط إلى سوريا، وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية للبلد“.

وأكدت أنها ”بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس، التي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد، وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافٍ ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى)، فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن“.

https://web.facebook.com/mopmr.gov.sy/posts/3804590912970411

وأعربت الوزارة، في البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، عن أملها ”بنجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة، وفتح قناة السويس، لعودة حركة النقل والتجارة إلى طبيعتها، ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سورية دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية“.

وتعطلت حركة التجارة العالمية؛ بسبب أزمة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، ولاقى الحدث اهتماما عالميا واسعا؛ كونها الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، وتسببت في عرقلة حركة النقل البحري العالمي.