البيت الأبيض يتوقع تأثر أسواق الطاقة بإغلاق قناة السويس ويعد برد فعل مناسب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن تتأثر أسواق الطاقة العالمية بجنوح سفينة عملاقة في قناة السويس‎ في مصر، وأنه سيقوم برد فعل مناسب إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي“إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة، وإنها ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة“.

وتقول شركة لإنقاذ السفن إن سفينة حاويات عملاقة تسد المجرى الملاحي لقناة السويس قد تظل عالقة لأسابيع، مما يعوق حركة شحنات النفط والوقود بين أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا.

ومن أصل 39.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام المستورد عبر البحر في العام 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميًا القناة، بحسب كبلر لبيانات حركة الناقلات.