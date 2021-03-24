"فورتيكسا": عشر ناقلات خام قد تتأثر بتعطل الملاحة في قناة السويس حتى الآن

قالت شركة ”فورتيكسا“ للتحليلات النفطية، اليوم الأربعاء، إن عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام، ”قد تتأثر“ بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس، ومنعت عبور السفن.
وأضافت الشركة، أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميًا، وأن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار، ستضيف 15 يومًا لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
تعطل حركة الملاحة في #قناة_السويس بسبب سفينة حاويات عملاقة علقت أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط#إرم_نيوز #مصر #suezcanal pic.twitter.com/EK6YHoJCCw
— إرم نيوز (@EremNews) March 24, 2021