"فورتيكسا": عشر ناقلات خام قد تتأثر بتعطل الملاحة في قناة السويس حتى الآن

وأضافت الشركة، أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميًا، وأن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار، ستضيف 15 يومًا لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.