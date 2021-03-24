اقتصاد

"فورتيكسا": عشر ناقلات خام قد تتأثر...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 11:05 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 12:00 GMT

"فورتيكسا": عشر ناقلات خام قد تتأثر بتعطل الملاحة في قناة السويس حتى الآن

قالت شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية، اليوم الأربعاء، إن عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام، "قد تتأثر" بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس، ومنعت

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المصدر: رويترز
قالت شركة ”فورتيكسا“ للتحليلات النفطية، اليوم الأربعاء، إن عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام، ”قد تتأثر“ بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس، ومنعت عبور السفن.

وأضافت الشركة، أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميًا، وأن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار، ستضيف 15 يومًا لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

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