الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية

والمحطة الواقعة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي في إطار مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها.

وقالت المؤسسة: ”أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادا لعملية بداية التشغيل للمحطة“.