تراجع الأرباح الصافية لـ"أرامكو" بنسبة 44,4% في 2020

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة، اليوم الأحد، أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44,4 % عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء ”كوفيد-19“.

وقالت المجموعة السعودية في بيان، إنها ”حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليون دولار، 41 مليار يورو) في 2020″، مقابل 88,2 مليار دولار (73,8 مليار يورو) في السنة السابقة.

إلى ذلك، أعلنت شركة ”أرامكو السعودية“ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020.